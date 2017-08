Matchu Lopes vence em Alemanha, a um passo da revalidação do título de campeão mundial

21/08/2017 17:04 - Modificado em 21/08/2017 17:39

Com a vitória em Alemanha no domingo passado, Matchu segue no segundo lugar.

O kitesurfista salense Matchu Lopes conquistou este fim-de-semana na Alemanha a penúltima etapa do circuito mundial de Kitesurf da Global Kitesurfing Associaton-GKA, na categoria free style, com os olhos postos na revalidação do título conquistado no ano passado, na prova de Wave & Strapless Frestyle, em Marrocos.

Na sua pagina oficial o atleta, de 24 anos, que na final levou a melhor sobre o ítalo cabo-verdiano Airton Cozzolino, filho adoptivo de italianos, mostrou a sua satisfação pela conquista de uma prova que “ninguém pensou que eu poderia ter feito isso, até eu honestamente e, no final olha o que acontece”, escreveu o atleta.

A última etapa deste circuito realiza-se nas Ilhas Maurícias e Matchú Monteiro terá de voltar a vencer Airton Cozzolino, se quiser a revalidação do título.

Classificação

Airton Gozzolino lidera a classificação com 3580 pontos, seguido de Matchú Lopes com 3210, Paulino Pereira é terceiro com 3160, segue-se Mitú Monteiro no quarto posto com 3080 pontos, enquanto Keahi de Aboitiz fecha o “top five” com 2760 pontos.

Governo felicita o atleta

O governo de Cabo Verde felicitou o kite-surfista pela conquista desta “crucial e penúltima etapa do circuito mundial de Kite-surf”. “O governo, congratula-se mais uma vez com esta importante vitória de Matchu Lopes nesta categoria e dirige uma palavra de apreço ao nosso kitesurfista que engrandece cada vez mais o nome de Cabo Verde e possibilita-o a revalidar o título de campão do mundo”.