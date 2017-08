Porto Novo: Centro comercial equipado começa a funcionar em pleno ainda este mês

21/08/2017 07:29 - Modificado em 21/08/2017 07:29

Porto Novo, 19 Ago (Inforpress) – O centro comercial do Porto Novo, Santo Antão, já totalmente equipado, começa ainda em Agosto a funcionar em pleno, com a abertura muito aguardada pelos vendedores ambulantes do mercado de produtos agrícolas, da peixaria e do talho.

O presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, Aníbal Fonseca, conformou à Inforpress que o centro comercial encontra-se “pronto para começar a funcionar em pleno” com a abertura, nos próximos dias, no quadro das comemorações do Dia do Município, que se celebra a 02 de Setembro, do mercado de produtos frescos, do talho e da peixaria.

A abertura do mercado de verduras e da peixaria é esperada com alguma ansiedade por parte dos vendedores de produtos agrícolas e peixeiras, que vão ter à sua disposição “espaços dignos” para o exercício da sua actividade.

As peixeiras têm vindo a exercer a sua actividade nas ruas da cidade do Porto Novo.

O centro comercial, que representou um investimento à volta de 60 mil contos (construção e equipamento) permite aos vendedores ambulantes saírem das ruas da cidade do Porto Novo e melhorarem a sua actividade, segundo a câmara.

Além da peixaria, talho e do mercado para venda de produtos agrícolas, o centro comercial dispõe ainda de lojas e de um restaurante panorâmico.

Inforpress