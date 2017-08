Assalto a uma funcionária da CABIVEL eleva para dois os assaltos a mão armada

21/08/2017 07:25 - Modificado em 21/08/2017 14:15

No espaço de 30 dias verificou-se dois assaltos a mão armada em São Vicente . No inicio do mês uma casa de cambio foi assaltada. E na ultima sexta –feira uma funcionária da Cavibel teve que entregar 1300 contos a um homem que lhe apontou uma pistola a cabeça .

A referida funcionária já se encontrava dentro do carro que a iria transportar ao banco, para realizar o depósito , quando surgiram dois indivíduos com capacetes escuros numa moto. Um deles desceu e dirigiu-se à viatura e apontou uma arma de fogo à funcionária e arrebatou uma bolsa que tinha os cheques e o dinheiro e depois fugiram.

Os assaltos a mão armada são raros em São Vicente devido ao facto da ilha ser pequena e não possibilitar a fuga . Mas o meliantes tem optado por usar motas para fugir . No dia 7 de Julho no super mercado Fragata um homem, com um capacete na cabeça de forma a tapar o rosto, entrou pela porta lateral no quiosque onde se vendem produtos da CVMóvel, junto a Agência Nacional de Viagens frente a Praça D. Luís. Chegou 8 segundos depois do saco com 700 contos ter sido depositado por um funcionário no referido quiosque que não dá acesso ao interior supermercado .Sem usar armas ou violência pegou no saco e saiu . Cá fora, do lado do Café Mindelo, tinha um cúmplice que o esperava numa motocicleta .

O certo é que os assaltantes têm conseguido sumir sem deixar rastos