Miss Cabo Verde 2016 promove evento para ajudar crianças e adultos com síndrome de Down

21/08/2017 07:18 - Modificado em 21/08/2017 07:18

A miss Cabo Verde Cristelene Pimenta promove na noite de hoje, no Mindelo, uma noite cultural beneficente em direcção a pessoas com síndrome de Down, do Centro Santa Clara, vocacionado para atender crianças e adultos afectadas pela doença.

Trata-se, segundo a miss Cabo Verde 2016, de uma iniciativa que “ganhou corpo” após ela ter visitado o centro, no mês de Março, por ocasião do Dia Mundial da Síndrome de Down.

“Tive ali uma a recepção calorosa e cheia de amor e por isso quero ajudar e apoiá-los com um evento, para angariar fundos, para ajudar as crianças”, sublinhou Cristelene Pimenta, apontando que quem frequenta a casa são pessoas oriundas de famílias carenciadas.

Ao projecto deu o nome de “Nôs África” e o primeiro evento, já esta noite, deve comportar um desfile baseado na moda africana, com estilistas de São Vicente e da Costa Ocidental de África que residem em São Vicente, e ainda momentos de música, dança e stand-up comedy.

“’Nós África’ é o começo, pois tenho a intenção de promover outros projectos a favor das crianças do Centro Santa Clara, sediado em Chã de Alecrim”, concretizou Cristelene Pimenta.

Os bilhetes para o certame, que terá como palco o espaço Ote Level, na Laginha, custam o “preço simbólico” de 300 escudos, uma forma, sublinhou a miss Cabo Verde, de atrair o maior número possível de pessoas.

A iniciativa agradou à coordenadora do Centro Santa Clara, Eugénia da Luz, para quem, neste momento de vida da instituição, que passa a funcionar, brevemente, durante o dia, pois actualmente abre apenas no período da tarde, toda a ajuda é bem-vinda, seja em produtos alimentares e de higiene, entre outros.

O Centro Santa Clara foi fundado em Novembro de 1996 pelos Irmãos Capuchinhos e, actualmente, acolhe 12 portadores de síndrome de Down, dos 12 aos 50 anos.

Inforpress