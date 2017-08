‘Casa do Líder’ implementa prémio de cariz social na 2ª temporada do programa

21/08/2017 07:13 - Modificado em 21/08/2017 07:13

A 2ª temporada da ‘Casa do Líder’, para além do prémio final de 1.000.000 ECV, terá uma novidade: um grande prémio em disputa garantindo um financiamento de 500 contos para o concorrente que apresentar o melhor projecto social a ser implementado na sua cidade. Um projecto social nos domínios da pobreza, saúde física ou mental, educação ou ambiente.

“O público vai votar o melhor projecto e os parceiros podem ou não aumentar o prémio”, afirma a produção.

Um programa que contará com a participação de concorrentes de Cabo Verde, Angola, Moçambique, Portugal, assim como de possíveis outros países da CPLP. Emissão 24 horas por dia no canal oficial da produção nacional, ainda com transmissões de diários e galas na Televisão de Cabo Verde.

Situado num condomínio fechado em Monte Babosa, cidade da Praia, os 12 participantes serão desafiados e testados diariamente. Esta será, conforme os promotores desta mega produção, um concurso que terá maior alcance não só pelo número de concorrentes e diferentes nacionalidades, bem como pelas inovações inseridas.

Será diferente em programas com debates, workshops e ainda os telespectadores terão acesso em separado das câmaras de vigilância. Acesso exclusivo.

O dia marcado para o arranque será o dia 26 deste mês. São 12 concorrentes a serem confinados durante 10 semanas e lutarão para serem “o” ou “a”, líder da casa e chegarem ao tão cobiçado prémio

Os apresentadores do programa são Éder Xavier, uma cara bem conhecida de programas televisivos, bem como de músico e Dirce Lima que será a cara feminina da dupla de apresentadores dos ‘Diários da Casa do Líder 2’. Para além da experiência como apresentadora de programas televisivos, Dirce Lima é Fashion influencer, blogger e empresária.