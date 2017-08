Victor Osório foi destituído da presidência da FCF

19/08/2017 16:01 - Modificado em 19/08/2017 16:01

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol Victor Osório foi destituído.

As associações presentes na reunião deram ao ex-presidente a possibilidade de renunciar ao cargo, mas este não aceitou. Na votação foi destituído com os votos de nove das associações. Apenas as Associações do Sal e Santo Antão Norte votaram a favor da continuidade. E conforme o NN tinha avançado foi criada uma comissão que tem até 30 de Setembro para preparar as eleições