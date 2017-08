A Unitel T+ classifica positivamente os quatro anos consecutivos como patrocinador oficial do Festival da Baía das Gatas

18/08/2017 08:03 - Modificado em 18/08/2017 08:03

De acordo com a operadora, este ano foi montada uma estrutura diferente na praia da Baía. Uma estrutura focada não só na qualidade dos serviços, como também na organização das actividades realizadas durante os três dias.

Conforme explica a coordenadora de marketing regional, Irene Ferreira, “a estrutura montada, tanto na nossa tenda como nas actividades, foi diferente, tendo em conta o foco no desporto”, isto com o objectivo de sensibilizar os jovens, os adolescente e até mesmo as crianças sobre a prática do desporto.

Para tal, a Unitel T+ optou, conforme a nossa fonte, montar uma estrutura aberta e ampla, com um campo de futebol insuflável, volley de praia e andebol na areia.

Contudo, apesar de toda a movimentação no espaço e do número de pessoas que durante os três dias passaram pelo festival, a coordenação de marketing em São Vicente considera que este ano, as pessoas “estavam com um ritmo mais lento relativamente aos anos anteriores”.

Em referência aos dias 11 e 12/08, foram feitas várias actividades voltadas para o público jovem e não só. Desde concursos de DJ, musa Play, concurso de dança e no último dia do certame o espaço Unitel T+ foi dedicado aos mais novos, com declamação de poesias, danças, anedotas, entre outros. “Um espaço dedicado para que as crianças também aproveitassem o festival com alegria”.

O slogan deste ano foi “Baia é D´nos tudo”, ou seja, a Baía é do Povo, dos cabo-verdianos. Fizemos várias dinâmicas de vendas, onde os clientes que faziam uma recarga de 500$00 recebiam 1 T shirt personalizada e recargas de 1.000$ oferecíamos o pau de selfie, ou seja, a Unitel T+ focaliza sempre a sua atenção na satisfação dos clientes, antes de mais.