Boca de Coruja : criança morre depois de sentir-se mal numa piscina

18/08/2017 07:54 - Modificado em 18/08/2017 07:54

Ainda não se conhece a causa da morte de uma criança de 10 ano de idade que morreu ,na tarde de quarta –feira , 16, numa piscina do Hotel Pedracin em Boca de Coruja ,Santo Antão . José Oliveira , proprietário do hotel , disse que “Leandro estava a nadar numa das piscinas do hotel, mas depois foi para casa almoçar. Quando regressou ao hotel e continuou a nadar “exageradamente”. Isso teria feito com que ele se passasse mal e acabou por morrer já no hospital”-

De acordo com testemunhas no local Leandro Baptista Santos sentiu-se mal enquanto nadava na piscina , Foi levada para o Hospital Regional João Morais onde viria a falecer . De acordo com o jornal ANação a criança sentiu-se mal, mas ninguém se deu conta. “Pensaram que ele estava brincando. Infelizmente, ele morreu já hospital”