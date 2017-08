Apolinário das Neves: Manuel de Pina acobardou-se com ameaças do MpD

18/08/2017 07:48 - Modificado em 18/08/2017 07:48

O Vereador Apolinário das Neves na sua explicação sobre a situação vivida na Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, em entrevista à RCV, refuta as críticas de que tem sido alvo sobre falta de confiança, dando a sua leitura da situação.

Sobre a situação, avança que tinha a confiança do edil e que quando recebeu a carta, estava a representar a Câmara em Espanha. Para Neves, o edil viu-se ameaçado com a carta e acobardou-se.

“Aparece esta carta de que não queremos o vereador porque estará a beneficiar os munícipes do PAICV. Com a ameaça que é feita, acobarda-se”. Acrescenta que perante a escolha de ficar com o vereador ou perder a Câmara “foi para a escolha mais fácil”. Acrescenta na entrevista alguns emails onde afirma que o edil não demonstrou falta de confiança, mas que escolheu esta via porque os deputados do MpD “estavam irredutíveis”.

“Estou tramado, por favor peça a sua suspensão para que o MpD não perca esta Câmara”, parafraseia o edil.

O Vereador garante que vai continuar a estar na Câmara porque foi eleito pelo povo e que esta forma de “caçar mandatos é ilegal e politicamente incorrecta”.