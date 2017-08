Drenny: ‘Páginas’ – homenagem ao meu amigo Boxis

17/08/2017 06:02 - Modificado em 17/08/2017 06:02

‘Páginas’ é o primeiro trabalho a solo do jovem rapper mindelense, Drenny, do grupo Rap Soldiers. Um trabalho que já circula nos espaços digitais há cerca de um mês. 15 de Julho foi a data da sua publicação. Um trabalho que traz algo de especial, visto ser uma dedicatória ao amigo e rapper mindelense falecido durante este ano, Boxis.

O artista coloca uma marca pessoal nas oito faixas que compõem o trabalho. “É um trabalho que levou um ano e pouco para ser concretizado, deparando com várias barreiras. Também porque é composto por temas que fazem parte da minha vida com pontos verídicos”.

Desde a sua publicação, Dreeny avança que a recepção do projecto tem sido “bastante aceitável”, mas o objectivo é que as suas musas possam atingir um maior número de público possível.

“Desde o início da minha carreira que sonho com isto. Ter um trabalho a solo e posso dizer que é um sonho que tem sido alimentado há muito tempo”. Neste aspecto, a visão é que as músicas possam viajar o mundo “e que possam contagiar todos com uma energia bastante positiva”.

‘Páginas’ é a primeira página na carreira a solo deste artista que, como membro do grupo, tem participado nos trabalhos dos Rap Soldiers mas que agora se arrisca numa caminhada a solo.