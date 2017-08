AFSV avisa : se o Mindelense for rebaixado a 2ª divisão não realizaremos essa prova

A Associação Futebol de São Vicente saiu da letargia que estava mergulhada e decidiu o seu apoio ao seu associado Clube Sportivo Mindelense . O presidente da AFSV disse que a “ estivemos serenos e tranquilos mas nunca deixamos de apoiar o Mindelense em todo este imbróglio” . E neste sentido considera que o Mindelense tem toda a legitimidade para pedir a impugnação do campeonato . Defende que existem motivos de sobra para isso a começar pelo desaparecimento das chaves do estádio do Tarrafal ou ter-se jogado a segunda mão antes de se jogar a primeira mão da meia final .João Pires avisa a FCF que caso o Mindelense seja rebaixado para a segunda divisão , conforme a ameaça feita , a AFSV não realizará esse campeonato