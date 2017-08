CMRG: Manuel Pina diz que era perseguido pelo vereador Apolinário

17/08/2017 05:51 - Modificado em 17/08/2017 05:51

O Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago comentou a polémica instalada à volta da instituição que dirige, relativamente à desprofissionalização do Vereador Apolinário das Neves. Os dois lados continuam com trocas de argumentos e acusações sobre o que terá levado a que a situação chegasse a este ponto.

Nesta terça-feira, 15, o Presidente do Partido realizou um encontro com a coordenação do MpD na Ribeira Grande onde esteve presente o edil. Em declarações ao jornal da RCV, o mesmo sublinha que o encontro teve como objectivo criar linhas de entendimento entre a Câmara e a nova coordenação concelhia local e que a situação da desprofissionalização foi abordada “marginalmente”. Todavia, sendo a situação agora do foro público, “precisa de alguns esclarecimentos”.

Entre as suas declarações, acusa o vereador de ser manipulador e que tem usado o conteúdo da carta da bancada do MpD na Assembleia Municipal RG para se vitimizar e “sair como herói”. O edil diz que defende os seus vereadores mas que, nesta situação, a carta dos deputados coincide com a sua perda de confiança e, simplesmente, o vereador “usou mal a competência que lhe foi delegada”. Acusa o vereador de criar conflitos permanentes nas reuniões da Câmara, sendo difícil a situação. O edil fala em perseguição pessoal.

Estes pontos de vista são do edil Manuel de Pina em entrevista à RCV.

Do outro lado da barricada, Apolinário das Neves responde a esta entrevista através das redes sociais. Escreveu que ouviu “as maiores falsidades a respeito das razões que teriam estado por detrás da decisão de retirar os Pelouros que lhe haviam sido legitimamente atribuídos”. Refuta as acusações esperando a sua oportunidade de responder aos mesmos.