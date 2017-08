O festival da praia de Curraletes com aposta em artistas nacionais

16/08/2017 02:37 - Modificado em 16/08/2017 02:37

Mais uma edição festival Curraletes com forte aposta em artistas nacionais, arranca este fim-de-semana e está enquadrado nas comemorações do dia do Município, 02 de Setembro.

A 30ª edição do festival da praia de Curraletes, agendado para os dias 18 e 19 e no dia 20 com actuações musicais, com mais uma edição fortemente marcado com a presença de artistas nacionais, e conta ainda com a presença do marroquino, Atim, única presença internacional no certame.

Para além do marroquino, que atua pela primeira vez no evento, estão no cartaz ainda Cordas de Sol e directamente de São Vicente, Jennifer Soledad, Anísio Rodrigues e Gay Lima e Tito Paris.

Um cartaz modesto para a celebração do trigésimo aniversário do festival, que segundo o vereador da cultura Nilson Santos, a realização do festival, evento sem fins lucrativos, acarreta custos elevados, sobretudo num município como Porto Novo, que no passado mês de Junho realizou avultadas despesas com a realização das festas de São João, o que acabou condicionar um maior investimento, cujo orçamento ronda entre dois mil e três mil contos.

O vereador da Cultura da Câmara Municipal do Porto Novo, Nilson Santos, explicou que o forte investimento feito nas festas de São João, em Junho, acabou por condicionar a capacidade da autarquia em investir no festival da praia de Curraletes.

A edição 2017 do festival da praia de Curraletes insere-se nas comemorações do dia do Município do Porto Novo – 02 de Setembro, e assinala os 55 anos de vida deste concelho, criado a 02 de Setembro de 1962.