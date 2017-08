Santo Antão: Primeiro-ministro lança programas start-up jovem e fomento em micro empreendedorismo

16/08/2017 02:32 - Modificado em 16/08/2017 02:33

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, visita a partir desta quarta-feira, 16, a ilha de Santo Antão para encontros com operadores económicos e lançamento dos programas start-up jovem e fomento em micro empreendedorismo.

Trata-se de programas, cuja implementação vai estar a cargo da Proempresa, que visam “colmatar as dificuldades” enfrentadas pelos jovens recém-formados e demais empreendedores “com projectos promissores” com “grande enfoque” nas mulheres, explicou o representante desta empresa em Santo Antão, Juari Nobre.

A Proempresa, sucessora da Agência para o Desenvolvimento Empresarial e Inovação (ADEI), tem a responsabilidade de, doravante, garantir o suporte ao desenvolvimento empresarial e ao fomento do empreendedorismo em Cabo verde, segundo este responsável.

Ulisses Correia e Silva, que em finais de Junho esteve de visita a Santo Antão, vai estar esta quarta-feira no Porto Novo onde vai inteirar-se do andamento das obras das estradas no quadro do programa de recuperação de Santo Antão, além de encontros com operadores económicos e forças vivas.

O chefe do Governo desloca-se também à Curral das Vacas e Círio, na Ribeira das Patas, de visita às obras de captação de água, no âmbito do projecto de instalação da rede de abastecimento de água a essas duas localidades.

Além de contactos com os agricultares em Chã de Mato/Ponte Sul, Ulisses Correia e Silva tem ainda agendado um encontro com as forças vivas na Ribeira das Patas, no quadro do processo de elevação dessa zona à categoria de vila.

Na quinta-feira, 17, o primeiro-ministro visita os municípios do Paul e da Ribeira Grande para o lançamento dos programas start-up jovem e fomento em micro empreendedorismo.

Inforpress