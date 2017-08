FCF: Gerson Melo o preferido para a presidência se Mário Semedo não avançar

16/08/2017 02:29 - Modificado em 16/08/2017 02:29

Nos bastidores do futebol nacional já se procura o substituto de Victor Osório, caso venha a ser destituído na Assembleia Geral do próximo sábado. Dois nomes merecem consenso da maioria das Associações e clubes. O primeiro é o ex-presidente da Federação Cabo- Verdiana Mário Semedo que muitos querem que regresse ao lugar para “arrumar a casa que deixou arrumada e que hoje virou a casa da sogra”. Este online sabe que para além da pressão nacional, Mário tem recebido pressões da CAF e da FIFA “ para voltar a colocar a FCF no bom caminho”. Mas o ex-presidente tem dito um não a abordagens que lhe foram feitas para se candidatar. Mas, parece não conseguir dizer não a proposta de “de após a destituição da actual direcção presidir uma comissão que teria como missão “ arrumar a casa, recuperar a credibilidade e a preparar a FCF para eleições “. E no cenário de eleições Gerson Melo, actualmente Coordenador do Desporto da CPLP, e que esteve na direcção da FCF com Mário Semedo “ é visto como um candidato capaz de congregar várias vontades e apoios importantes “. A seu favor o facto de “ conhecer os cantos a casa, ter competência técnica e bom relacionamento com a tribo do futebol “. O problema passa por convencer Gerson a deixar a coordenação do desporto da CPLP na pacata Lisboa e meter-se na fogueira da FCF na cidade da Praia.