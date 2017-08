Ribeira Grande: vereador do MpD desprofissionalizado por favorecer munícipes afectos ao PAICV

16/08/2017 02:25 - Modificado em 16/08/2017 02:25

A Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago aprovou, na última segunda-feira, uma deliberação que desprofissionaliza o vereador Apolinário das Neves. Isto, por sugestão do edil Manuel de Pina. E desde então, a confusão instalou-se na Ribeira Grande. Um caso inédito em que o próprio edil se posiciona contra um dos seus vereadores.

A bancada do MpD apoia o edil nesta situação uma vez que aprovou a desprofissionalização do deputado tendo, inclusive, feito circular uma carta onde aponta os motivos: “segundo informações recolhidas através dos munícipes”, como clamam os deputados do MPD, “há uma taxa de rejeição pendente” sobre Apolinário Neves. Além do mais, existe uma acusação de beneficiar terceiros em detrimento dos interesses da Câmara Municipal, “chegando a favorecer munícipes afectos ao PAICV”, que o partido considera como um comportamento desrespeitoso.

O cenário de ruptura já está criado e a bancada declara o vereador como “pessoa non grata em termos políticos e sem a confiança” da mesma.

A decisão imposta à bancada pelo edil é a de escolher entre a confiança da bancada ou o vereador. Para isso, não vai aprovar nenhum instrumento de gestão camarária, o que faria com que a edilidade ficasse estagnada, sem instrumentos de gestão, sendo que a questão “interna” afectaria os munícipes.

A proposta foi aprovada apenas com os votos do MpD.

Numa manifestação nas redes sociais, o vereador afirma que “a única razão para esse acto cobarde, truculento e vingativo é o facto de eu, enquanto vereador, ter tratado todos os munícipes em igualdade de circunstância, independentemente das suas opções políticas. O Presidente da Câmara Municipal, Manuel de Pina e os eleitos municipais do MpD queriam que eu discriminasse os munícipes. Não aceitei e nunca aceitarei perseguir ou discriminar seja quem for pelo simples facto de ter uma opção política distinta da minha, apesar de ter sido perseguido pessoalmente durante os últimos anos. Respeitarei sempre a liberdade e as opções de quem quer que seja e jamais decidirei a favor de quem quer que seja por ser do MpD ou do PAICV. Não o faço e nunca o farei.”

Um clima tenso num município histórico do país, que os líderes nacionais estão a tentar sanar, isto depois dos factos terem vindo a público. O pedido de Neves: “Como repetidamente diz o Presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva, temos de ROMPER com esta forma de pensar caduca de Manuel de Pina e dos eleitos municipais do MpD para que a Ribeira Grande de Santiago possa RENASCER para o desenvolvimento”.

O Presidente do MpD convocou uma reunião e o partido vai esclarecer em público a questão.