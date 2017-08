Prossegue a trapalhada : FCF agora tem pressa em marcar a final

16/08/2017 02:18 - Modificado em 16/08/2017 02:18

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) aguarda pelos relatórios do árbitro e do delegado ao jogo de repetição da primeira mão das meias-finais do campeonato, entre Ultramarina e Mindelense, que não se realizou, para tomar uma decisão. Sem querer avançar mais pormenores, o dirigente disse que a federação tem “urgência” em resolver esse processo, decidindo quem vai à final, uma vez que terá de marcar a primeira mão da final e comprar as passagens das equipas finalistas

A informação foi avançada à agência Lusa pelo presidente da FCF, Vítor Osório, um dia após a não realização do jogo da primeira mão das meias-finais do campeonato nacional, entre a Ultramarina de São Nicolau e o Mindelense de São Vicente.

O Mindelense não conseguiu reunir o número suficiente de jogadores para viajar para São Nicolau e o jogo não se realizou no domingo, mas a Ultramarina entrou em campo juntamente com a equipa de arbitragem.

Com a falta de comparência do Mindelense, os campeões regionais de São Nicolau declararam-se o segundo finalista do campeonato nacional, dizendo que ganharam o direito de jogar com o Sporting da Praia, finalista conhecido há mais de um mês.

Já o Mindelense ameaça avançar com um pedido de impugnação do campeonato.

Fonte : Lusa