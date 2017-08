Sporting empresta Heldon ao Portimonense

O avançado cabo-verdiano Heldon que pertence aos quadros do Sporting Clube de Portugal, vai representar, esta época, a equipa do Portimonense por empréstimo dos Leões.

Nhuk, de 28 anos, há duas épocas que não faz parte das escolhas de Jorge Jesus para o plantel dos lisboetas e, depois da cedência ao Córdoba de Espanha e ao Rio Ave, o salense ruma agora ao conjunto de Portimão, recém-promovido à primeira liga.

Heldon iniciou a sua carreira profissional em 2010 no Marítimo da Madeira, foi transferido em 2014 para o Sporting Clube de Portugal, assinando um contrato válido por cinco anos, com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Na primeira época de Leão ao peito, Heldon até alinhou nalgumas partidas, mas a verdade é que após a chegada de Jorge Jesus a Alvalade a vida do Tubarão Azul não foi fácil e já foi cedido duas vezes seguidas.