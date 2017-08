Andebol: Rafael Andrade ruma à equipa da Associação Artística Avanca de Portugal

Rafael Andrade, jogador do Atlético Clube do Mindelo, de 21 anos, coroado recentemente com o prémio de melhor jogador a actuar em Cabo Verde, viaja esta quarta-feira para assinar contrato com a equipa da Associação Artística Avanca.

O jovem prodígio da equipa do Atlético vai assim representar uma equipa da principal divisão portuguesa de Andebol, onde espera singrar e ajudar o Clube da Vila de Avanca a atingir os seus objectivos para a nova época. A equipa do Concelho de Estarreja consegue assim recrutar um atleta referenciado pelo Benfica e pelo FC Porto.

Como aponta Raf ao NN, desde 2014 que se está a preparar para este momento, mas sabe que em Portugal o grau de exigência é maior e, por isso, vai fazer de tudo para se afirmar, “trabalhar para ser o melhor”. O jogador polivalente pode desempenhar muitas funções dentro do campo, característica que o pode ajudar a singrar em Portugal, mas tem a noção que, para isso acontecer, tem de trabalhar muito e dar o máximo para conseguir isso.

Este passo é visto por Raf não como um sonho realizado mas sim como um objectivo a ser cumprido, porque desde 2014 há interesses de clubes portugueses nos seus serviços.