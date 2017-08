Acidente de viação no Paul foi o quinto este mês em Santo Antão

15/08/2017 15:01 - Modificado em 15/08/2017 15:01

O acidente de viação registado este fim-de-semana no Paul que vitimou uma pessoa e deixou em estado grave outras duas pessoas, é o quinto acidente no espaço de um mês, ou um pouco menos do que isso.

Em três semanas, a ilha das Montanhas contabilizou cinco acidentes o que não é normal nesta Ilha, registando a perda de uma vida e mais de uma dezena de feridos e avultados danos materiais. Só no domingo, aconteceram dois acidentes nas estradas da ilha, um no interior do Vale do Paul já referenciado e outro na estrada que liga Porto Novo e Janela, causando apenas danos materiais.

Nos acidentes registados, a maioria dos veículos capotou, sendo que quatro deles aconteceram com viaturas ligeiras e uma moto, mais concretamente no Porto Novo.