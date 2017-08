Venezuela: Colômbia rejeita opção militar dos EUA

14/08/2017 17:28 - Modificado em 14/08/2017 17:28

A Colômbia não alinha numa eventual intervenção militar estrangeira na Venezuela.

Na sexta-feira, Donald Trump admitiu a ação militar entre as muitas opções para um país onde o Presidente dos Estados Unidos diz haver “muita gente a sofrer e a morrer”.

Ao lado do vice-presidente norte-americano Mike Pence, o líder colombiano Juan Manuel Santos garantiu: “A América Latina — todos os países, diria eu — não concordariam com uma intervenção militar (na Venezuela). Uma transição no regime venezuelano rumo à democracia deve ser uma transição pacífica.”

Mike Pence não colocou de parte a solução pacífica, mas reforçou o aviso manifestado dias antes pelo chefe da Casa Branca.

“Os Estados Unidos, a Colômbia e as nações livres da América Latina não vão ficar em silêncio. A Venezuela está a derrapar para uma ditadura e, como Presidente Trump já o disse, os Estados Unidos não vão ficar a assistir à derrocada da Venezuela”, reiterou Pence.

Após a ameaça de Donald Trump, o ministro venezuelano da Comunicação anunciou durante o fim de semana uma marcha anti-imperialista a realizar esta segunda-feira, numa publicação pelas redes sociais da internet acompanhada pela “hashtag” #StopTrump (n.: Parar Trump).

O executivo de Nicolás Maduro cerra fileiras, apela à união da América Latina contra os Estados Unidos e ignora as acusações de estar a implementar uma ditadura no país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo e está a atravessar há meses uma grave crise política, social e económica.