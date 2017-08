China anuncia suspensão de importações da Coreia do Norte

14/08/2017 17:17 - Modificado em 14/08/2017 17:17

O Ministério do Comércio chinês emitiu esta segunda-feira uma ordem que suspende as importações de ferro, chumbo e dos minérios destes dois metais e de produtos do mar da Coreia do Norte, seguindo deste modo as sanções aprovadas na ONU.

A partir de terça-feira “todas as importações de carvão, ferro, minérios de ferro e de chumbo, animais aquáticos e produtos do mar serão interditas”, anunciou o Ministério do Comércio chinês em comunicado.

A China é o maior parceiro económico do regime de Pyongyang. O país, que é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, votou no passado dia 6 a favor da aprovação do sétimo pacote de sanções contra a Coreia do Norte, em resposta aos ensaios de mísseis balísticos levados a cabo por Pyongyang.

Este pacote de sanções económicas representa um corte de mil milhões de dólares (cerca de 850 milhões de euros), privando o regime norte-coreano de uma fonte crucial de divisas.