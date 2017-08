RAPtrospectiva: Agradecer e homenagear os que contribuíram para o hip hop

14/08/2017 11:03 - Modificado em 14/08/2017 16:52

A cultura hip hop tem marcado a juventude, e o palco abriu para artistas que marcaram a historia do hip hop em São Vicente relembrarem musicas que marcaram, em diferentes estágios. Começado pelos pioneiros do movimento com grupos históricos que marcaram o inico com IPV (Moo Green), e os Black Side. Desde do início até a nova fornalha de rappers em São Vicente.

O espetáculo começou ainda com a luz do dia, um pedido de LOD (Lod Escur) viu uma grande iniciativa por parte da organização, ao mesmo tempo que pedia um horário diferente, pelo destaque que a cultura tem.

O publico vibrou com os diferentes grupos cantando sua parte nas letras dos artistas, com ritmo e com fluência. Concretizaçao de um sonho da parte do rapper Seiva poder subir ao palco e gritar: “alô Baía!”

Momento partilhado com os rappers e publico que tem apoioado o movimento como afirmou DJ Letra ao agradecer os apoios que o movimento tem tido ao longo dos tempos.

Lembrar foi a palavra chave, mas também de homenagens. A historia da cultura é marcada por rappers que já faleceram. E o momento foi de homenager os que já faleceram, e o marca que deixaram na cultura. Dos momentos foi quando o integrante dos grupo Double HB, Totchi, subia ao palco para interpretar sucessos do grupo, sem os dois colegas, Devil Z e Boxis, ambos falecidos.

O tempo foi pouco para tlevar mais rappers para o palco, como sublinha Dj Letra, pelos muitos nomes que tem contribuído para a afirmação da cultura hip hop em São Vicente.