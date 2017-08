Baia 2017: público rendeu-se aos Calema no terceiro e ultimo dia do festival

14/08/2017 10:16 - Modificado em 14/08/2017 10:35

Diversos nomes da música nacional e internacional actuaram no terceiro dia do festival da Baia das Gatas, com destaque para os Calema, a dupla santomense de origem cabo-verdiana, composto por dois irmãos, uma das atracções mais esperadas no encerramento do festival que esteve a conta do funkeiro Naldo Benny. Mas não só de funk foi a sua actuação, onde teve ainda uma mistura de pop romântico.

A conquistar o público com temas como “Tudo por amor” “Dá-me Dá-me”, “Vai” e tantos outros, a dupla Calema respondeu as espectativas do público com uma actuação bem calorosa.

Sendo um dos mais esperados da noite deste domingo, subiram ao palco às zero horas e pouco e fizeram a abertura da actuação com a música “Dá-me dá-me”, “Vou viajar” entre outros sendo recebidos com gritos e aplausos.

No final, os artistas afirmaram estar emocionados com “a recepção calorosa”, que tiveram na sua estreia no festival, com o público a cantar quase todas as músicas, pelo menos em português.

Entretanto ainda antes da dupla subir ao palco no terceiro e último dia da 33ª edição do Festival da Baia, em homenagem à “Juventude”, os Ferro e Gaita, banda que completou no mês passado completou 21 anos de existência, e que não atua neste festival há quatro anos, provou nesta madrugada a sua popularidade, ao colocar os festivaleiros a dançar até cansar, com os seus estilos tradicionais do funaná, batuco e tabanca.

O público, para não variar, participou activamente, dançando os ritmos de uma das bandas com maior referência do país, numa actuação que durou cerca de uma hora.

A finalizar seguiu-se o funkeiro Naldo Benny, com ritmos quentes do fez caiu nas graças dos festivaleiros, ainda presentes no areal da Baia das Gatas, que também pela primeira vez a pisar o palco do festival de São Vicente.

O concerto deste músico terminou, por volta das 04:45, o segundo artista internacional da noite.

Em relação ao festival, o público dá nota positiva só, embora existissem divergências de opiniões sobre isso, afirmando que nas próximas edições deixassem de lado actuações de mornas, inserindo mais artistas.