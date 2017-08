O presidente da Câmara Municipal de São Vicente avalia positivamente Baia 2017

14/08/2017 10:07 - Modificado em 14/08/2017 10:28

Em jeito de balanço sobre a 33ª edição do festival de música Baia das Gatas, que terminou nesta madrugada, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente diz que este foi mais um “bom festival”, que contou com a cooperação de todos os intervenientes, desde da organização ao público, que mereceu ser parabenizado pelo seu comportamento durante estes três dias.

Pelo palco de Baia das Gatas, passaram cerca de 28 artistas, que na opinião do edil de São Vicente conferiu um bom espectáculo digno “da homenagem que fizemos à juventude mindelense, que tem participado e assegurado a ilha em momentos difíceis, e temos esperança de que, doravante, as coisas irão melhorar”, diz Neves.

Em relação aos negócios, este mostra-se satisfeito com o movimento de Hiaces, de autocarros, a restauração a trabalhar. “É isso é que um dos objectivos do festival, ou seja, movimentar a economia de São Vicente”, atira o presidente.

Neves garante mais investimentos para melhorar Festival Baia das Gatas

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, no âmbito de mais uma edição do maior festival de música de Cabo Verde garante que estão previstas obras, para que nos próximos anos, estejam criadas todas as condições necessárias para atrair mais turistas ao certame, que vai demonstrar ainda mais porque é considerado o maior do país e qual a sua importância para a economia local e nacional.

Neves acredita que nos próximos festivais “serão excelentes” porque vai haver todo um trabalho de requalificação da praia da Baía das Gatas, num “investimento enorme” em conjunto com o governo. Investimento que só na requalificação da praia da Baía das Gatas e todo o espaço balnear envolvente está orçado em 150 mil contos.