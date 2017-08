Paul : Viatura caí de 50 metros de altura e provoca um morto e dois feridos graves

14/08/2017 10:02 - Modificado em 14/08/2017 10:02

O acidente de viação ocorreu, na manhã de domingo , com um carro que transportava três pessoas quando encontrava-se na descida de Chã de Erva / Dragoeiro e caiu de uma altura de 50 metros provocando a morte do condutor deixando os outros dois ocupantes da viatura em estado grave.

A viatura Toyota de caixa aberta transportava três indivíduos do sexo masculino, mas o condutor da viatura, Sérgio Brito, não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer ainda no local. Já os outros dois ocupantes ficaram em estado grave e foram evacuados com urgência para o hospital.

Dados recolhidos apontam que o condutor do veículo ao efectuar uma curva apertada no local, perdeu o controlo do veículo pelo que saiu da estrada e caiu no penhasco, fazendo um voo de 50 metros. Nesta queda, o condutor e outro ocupante foram projectados para fora do veículo, tendo o condutor sofrido ferimentos graves que levaram à sua morte ainda no local do acidente.

Sérgio Brito condutor da viatura, era natural do Paul, Cidade das Pombas, conhecido por “Vizinha” pois era o dono da “Mercearia vizinha” no Paul e deixou quatro filhos.