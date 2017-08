Engenho explosivo mata um homem na zona do Madeiral

14/08/2017 10:00 - Modificado em 14/08/2017 10:00

Um homem , de cerca de 50 anos, morreu , no sábado , quando um engenho militar explodiu na zona do Madeiral em São Vicente. A vitima ficou ferida no peito , na cara ,braços e pernas chegou viva ao Hospital Batistas de Sousa. Deu entrada no bloco operatório mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo apuramos , o homem natural de Santo Antão estava a fazer uma queimada do lixo para preparar o terreno para sementeira quando o engenho explodiu .

Tudo indica que se trata de um engenho militar do género que em 2016 matou um pescador na localidade da Salamansa. Mas o comandante da 1 ª região militar já reagiu e considera que não se trata de um engenho militar, mas sim de uma botija de gás

Na altura o comando militar da 1 º região começou por negar a origem do engenho mas depois admitiu que o engenho que provocou a morte do pescador lhe pertencia.

Tentamos o contacto com os responsáveis militares em São Vicente mas ainda não foi possível. Em 2016 na sequência da explosão do engenho na Salamansa a 1ª Região Militar foi acusada de “ falhas no procedimento de destruição de material militar”.