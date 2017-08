FCF sem contas aprovadas : Associações vão pedir a destituição da direcção por “justa causa “

14/08/2017 09:56 - Modificado em 14/08/2017 09:56

Este online sabem que a maioria das Associações Regionais de Futebol que vão estra presente na Assembleia Geral marcada para 19 de Agosto, vão pedir a destituição da direcção da FCF alegando “justa causa” de acordo com os estatutos . E o primeiro motivo tem ver com o facto da direcçao não ter , ainda, apresentado as contas aos sócios ordinários ( Associações) e também por as referidas contas não estarem auditadas. Com efeito o artigo 24 dos Estatutos da FCF diz que “ dizem que as contas devem ser apresentadas e votadas até 30 de Março de cada ano”.

E as contas não aprovadas e não auditadas dizem respeito a um 1 milhão de dólares que a FIFA entregou a direcção de Victor Osório e que os justificativos já deviam estar na FIFA. Por causa desta situação o organismo que gere o futebol apenas liberou parte desse montante .As outras verbas ficam condicionadas a apresentação de contas do ultimo ano. Perante esta situação a F.C.F. está sem ferramentas de gestão. O que um advogado contactado pelo NN considera “ um incumprimento grave que de acordo com estatutos dá motivo forte e relevante para pedir a destituição da direcção por justa causa “

Mas as Associações não estão descontentes apenas com as contas que não foram apresentadas e auditadas , a lista do descontentamento é longa e começa pela trapalhada a volta do campeonato , mas há mais :

– Situação da seleção nacional

– seis meses de atraso no pagamento do sálario da equipa técnica da seleção nacional

– Atraso no pagamento dos prêmios doa jogadores da seleção

– não pagamento ao Estádio Nacional, divida já ultrapassa os 2 mil contos

– condenação do tribunal no processo com o ex Secretário Geral

. Cabo Verde perdeu o único lugar que tinha na Comissão de Desenvolvimento da FIFA.

E é perante este quadro que crassa a FCF que o seu presidente afirma numa entrevista que “Nós na direcção da federação somos a vítima. Isto não é uma questão de perguntar se temos ou não condições. Temos todas as condições por uma razão muito simples. Nós fomos a única entidade, até agora, que não violou nenhuma norma, cumprimos as normas todas. “ . Sendo assim resta saber quem são culpados .Mas a maioria das Associações já sabe quem são os culpados , agora querem a “arrumar casa “