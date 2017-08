Prossegue a trapalhada : Ultramarina marca “cover”

14/08/2017 09:50 - Modificado em 14/08/2017 09:53

O Ultramarina beneficiou da não comparência do Mindelense no jogo da primeira mão da meia-final agendado para este domingo 13 e marcou “cover” seguindo para a final do Campeonato frente ao Sporting da Praia.

O Ultramarina já tinha manifestado que iria marcar presença no jogo deste domingo 13, pelas 16 horas no estádio Orlando Rodrigues no Tarrafal de São Nicolau, para a disputa das meias-finais frente ao Mindelense, mas com a ausência dos tetracampeões nacionais que não conseguiram viajar porque não arranjaram o número mínimo de jogadores para o jogo, a equipa de São Nicolau segue para a final.

Os encarnados de São Nicolau acompanhados pela equipa de Arbitragem do Fogo marcaram presença à hora do jogo no estádio e, após o interregno necessário para tal, houve a marcação do “cover” que retira qualquer possibilidade aos Leões da rua de Praia de defenderem o título que já venceram por quatro anos consecutivos. Desta feita, vai para a final, a primeira da sua história, a formação de São Nicolau que tem agora a possibilidade de lutar por uma conquista nacional, onde vai ter pela frente os Leões da Capital Cabo-verdiana.

Com este “cover” parece que a situação fica resolvida para a FCF face a este imbróglio que já se vem arrastando há quase um mês e que manchou este Campeonato Nacional e que já levou dirigentes, jogadores, adeptos, presidentes de associações a pedirem a saída do líder da FCF, Victor Osório.