Assembleia-Geral Extraordinária da FCF solicitada pelas Associações agendada para o dia 19 deste mês

14/08/2017 09:37 - Modificado em 14/08/2017 09:37

A Assembleia-Geral Extraordinária pedida por nove das onze Associações Desportivas do País foi atendida pela Mesa da Assembleia da Federação Cabo-verdiana de Futebol que agendou a mesma para o dia 19, sábado.

Das onze Associações Regionais do País somente a de Santo Antão Norte e Sal, não subscreveram o pedido que foi enviado à FCF. O encontro entre as associações e a FCF foi marcado para as 9 horas, na sala de reuniões da FCF, e vai ter dois pontos fulcrais na agenda: análise da situação do futebol nacional e tomada de decisões em relação às conclusões da mesma.

Como referenciado anteriormente e concluído na reunião das Associações Regionais do País no passado dia 04, este encontro vai ser fundamental para os representantes das associações desportivas manifestarem a própria posição em relação aos trabalhos levados a cabo pela FCF, onde poderá a actual Direcção ser destituída e ser criada uma Comissão de Gestão.

O Presidente da Mesa da Assembleia da FCF, José António Semedo, assinou a convocatória com base nos termos n.º 2 do artigo 24 dos Estatutos da FCF e a Assembleia agendada para a hora marcada pode operar com pelo menos dez por cento dos sócios ordinários, em pleno exercício das suas funções e direitos.