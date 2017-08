O problema do Festival: Entre a vontade de chegar e conseguir transporte para ir

13/08/2017 15:13 - Modificado em 13/08/2017 15:47

Sábado de festival e a saga continua. A dificuldade em conseguir transporte para a festival para se chegar a horas e conseguir assistir o festival do princípi e não ter aquela desagradável sensação de chegar e o artista que querias ver já ter atuado. Sensação que muitos tiveram. Anselmo era um dos nomes propostos para o segundo dia.

Esta parte do festival já é característica, um acontecimento paralelo ao da Baía. A rotunda da Ribeira Bote é o epicentro de todas as partidas . As ofertas são de juvitas, hiaces, e autocarros, ou a sorte de uma boleia num amigo. E cada um tem sua história.

E neste ambiente vive-se entre a ordem e o caos. A fila para apanhar o autocarro começa ao lado da Copa e estende-se para além do Estádio Adérito Sena. E neste local reina a ordem, ou era suposto. Os autocarros param, os polícias controlam a entra de passageiros. Esse seria o esquema da ideia, se não fossem as famosas tentativas, bem-sucedidas ou não,, de furar a fila. Se for perto de um amigo, é provável de tenha sorte, mas quando a fila está atenta alguém “dá fala”, fica em aberto como a situação é resolvida. Enquanto isso as reclamações são dos que estão no fim da fila que dizem a fila não move.

Os autocarros param e as filas são divididas em grupos que enchem os autocarros estacionados. E como ninguém quer ficar para trás, e todos querem entrar e instala-se a confusão nas portas dos autocarros, onde alguns tentam tirar vantagem da desordem para entrar no autocarro sem estarem nas filas.

O que se pretendia de ser fila com paragens demarcadas para apanha de transporte, passa um cenário de hora de ponta, com muitas pessoas circulando de um lado para o outro, na sorte de encontrar um carro com espaço.

Os hiaces e juvitas no sábado não param de encher. O cenário é colocado pelo facto de não existir paragem específica para estes tipos de transporte. E assim a lei é do quem puder a mais. As entradas em hiaces e juvitas são autênticas competições onde o prémio é um lugar. Com todos querendo entrar, e ninguém cedendo passagem a outro.

HD