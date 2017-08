Praias do Porto Novo registam dois casos de princípio de afogamento nas últimas semanas

11/08/2017 04:27 - Modificado em 11/08/2017 04:27

Iniciada em meados de Julho no Porto Novo, Santo Antão, a época balnear decorre com normalidade tendo-se, no entanto, registado nas últimas três semanas, dois casos de princípio de afogamento, resolvidos com eficácia pelos nadadores-salvadores.

Das três praias mais frequentadas da Cidade do Porto Novo, Curraletes é aquela que mais cuidados e preocupações dá às autoridades locais, pois situa-se a três quilómetros da Cidade e, inclusive, nos últimos anos, houve casos de óbitos por afogamento nesta praia que recebe o tradicional festival da música ainda no decorrer deste mês.

Armazém e Caisinho fazem parte deste lote de praias mais frequentadas pelos banhistas do Porto Novo e, por isso, todos os dias são vigiadas por nadadores-salvadores. Estas três praias têm ao seu dispor seis nadadores-salvadores que fazem o trabalho de vigia que, ao fim das primeiras semanas, fazem um “balanço positivo” da época balnear no Porto Novo.

As autoridades marítimas apontam no sentido de que até ao mês de Setembro essas praias vão continuar a ser muito visitadas e, por isso, em parceria com a Câmara Municipal local, têm trabalhado para levarem um plano estratégico, mirando uma época balnear sem agitações no Porto Novo.