Selecção Nacional subiu um lugar no ranking da FIFA

11/08/2017 04:26 - Modificado em 11/08/2017 04:26

Com a actualização desta quinta-feira do órgão máximo que gere o futebol mundial, os “Tubarões Azuis” subiram apenas uma posição.

Com a actualização feita precedentemente, a Selecção Nacional militava no 115º lugar com apenas 284 pontos. Desta feita, com a nova actualização, o conjunto liderado por Lúcio Antunes, mantém o número de pontos mas sobe para a 114ª posição do ranking, sendo, a nível africano, a 30ª equipa com mais pontos.

O Egipto lidera os conjuntos africanos nesta tabela, seguido pela RD do Congo e os senegaleses fecham o pódio. A Alemanha que tinha atingido a primeira posição na última actualização, foi ultrapassada pelo Brasil que lidera, seguido, precisamente, pelos “Bávaros” e pela Argentina.