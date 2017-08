Segundo dia Baia 2017: Abre com DJ´s e fecha com reggae

11/08/2017 04:15 - Modificado em 11/08/2017 04:15

Segundo dia do festival de música Baia das Gatas, está a cargo da dupla de Dj´s FatBoy e Kevy, destacados para a abertura, para animar o público, com os temas quentes do verão e também Anselmo Ralph.

Para fechar o palco no segundo dia, Djodje e Alborosie, com Kizomba e reggae, numa noite que promete estar ao rubro.

Isto, porque antes e, parece que vai se transformar em tradição, o palco principal do certame recebe “carnaval de Mindelo”, com o sambista Dudu Nobre, que está em São Vicente, desde de inicio de Agosto, com o Workshop “Carnaval de verão”. Este convida para o show, Constantino Cardoso, Anísio Rodrigues e Djony.

Anselmo Ralph

Anselmo Ralph, nascido em Angola, o artista já tem ao seu cargo, quatro álbuns editados, em 2016 foi nomeado para os “MTV Europe Music Awards 2006”, na categoria de “Melhor Artista Africano”.

O seu primeiro álbum “Histórias de Amor foi lançado em 2006, com enorme sucesso em Angola e a nível internacional.

Ainda em 2006 foi nomeado pela cadeia televisiva da África do Sul a Channel O melhor cantor de R&B, e também foi nomeado na categoria de Melhor Artista Africano para a gala de consagração do MTV Europe Music Awards 2006, Novembro em Copenhaga, Dinamarca.

Em Fevereiro de 2017, lançou o segundo álbum intitulado “As Ultimais Historias de Amor. Em 2008, assina um contrato com a editora de Angola LS Produções, fechando um contrato de 3 álbuns.

Depois de conseguir conquistar o mundo com as suas Histórias de Amor, o dia 14 de Fevereiro 2009, lança o seu trabalho discográfico, intitulado: “O Cupido”, que atingiu o recorde de vendas num dia, vendendo 22.600 cópias, onde lançou álbum Duplo CD e DVD, lançando 30.000 cópias e em menos de um mês já não haviam cópias, para se vender.

Em 2010 começa a trabalhar no seu quarto álbum intitulado “A Dor Do Cupido”. Em 2011 Lançou o maxi-single do álbum com 5 faixas e um DVD com 4 videoclipes. Lançou no mesmo dia o perfume “O Cupido”.

Com maxi-single” A dor do cupido” e o tema “ Não me toca “, em sete meses a obra teve um registo de mais de dois milhões de visualizações no Youtube.

“A dor do cupido” é atualmente o disco de um artista angolano e vendido em Angola com vendas superiores a 90 mil cópias. Com esta marca o artista Anselmo Ralph recebeu o quádruplo disco de platina.

Carnaval de Mindelo no Baia das Gatas

Aos seis anos de idade, começou a estudar piano clássico, e aos nove ganhou o instrumento que se tornaria inseparável, o cavaquinho.

Até agora, o sambista já lançou 13 álbuns: em 1999, lança – Dudu Nobre, 2001: Moleque Dudu, 2003: Chegue Mais, 2004: Dudu Nobre – ao Vivo, 2004: Dois no Samba, 2005: Festa em Meu Coração, 2005: Maxximum: Dudu Nobre, 2007: Os Mais Belos Sambas Enredo de Todos os Tempos, 2008: Essencial, 2008: Roda de Samba ao Vivo, 2011: O Samba Aqui Já Esquentou, 2012: Ainda é Cedo.

Constantino Cardoso

É cantor e compositor, tendo composto musicas interpretadas por Ildo Lobo e Cesária Évora e hoje é o homem dos temas enredos do Carnaval de São Vicente. É o autor de oito canções campeãs do carnaval de São Vicente. O último “Nós emigração” do grupo Monte Sossego. Tem no mercado dois disco, “Histórias d’Mindel” e “Aria!”, este último dedicado ao Carnaval.

Anisio Rodrigues, outo compositor que também tem-se destacado no carnaval do Mindelo, sendo arrecadado o premio de melhor composição com o tema, “Volta ao Mundo em 80 loucuras” juntamente com João Carlos – Cruzeiros do Norte.

DJODJE

Um dos nomes mais sonantes, atualmente do panorama musical nacional, volta a subir ao Palco do Baia, três anos depois, na celebração do 30º aniversário Baia das Gatas, celebrado com um show de fogo de artifícios.

Lançou o seu primeiro álbum a solo em 2006 intitulado “Sempre TC”, em homenagem ao grupo, formado aos dez anos de idade, recolhendo as melhores críticas da imprensa da especialidade em Cabo Verde e não só.

Em 2007, num regresso esperado, os TC, lançaram o primeiro álbum de inéditos enquanto grupo e fizeram concertos tanto em Cabo Verde como no exterior tendo realizado uma tournée pelo Brasil e Portugal.

Em 2009 juntou-se ao irmão mais velho (Peps) e o primo (Ricky Boy), também elementos dos TC, e criaram a sua própria editora chamada Broda Music, que editou nesse mesmo ano o álbum do artista Ricky Boy, produzido musicalmente pelo Djodje, álbum este, considerado por muitos o melhor álbum de kizomba de 2009.

Em 2010, Djodje lança o seu segundo álbum a solo intitulado “Check-In”, que conta com sucessos como: “Close Your Eyes, “Proibido” e “Na nha Sonho”.

Em 2011, ganha o prémio de melhor Zouk/ Kizomba MOAMAS (Museke Online Afrika Music Awards), com a música “Proibido”. Chega então em 2013 o seu terceiro álbum a solo intitulado “Feedback”, que conta com os grandes sucessos: “Um Segundo” em parceria com os Ferro Gaita, “Txukinha” , “Vai Embora”, “Nha Música”, “Kriola” entre outros.

Em 2014 juntamente com Ricky Boy e Loony Johnson lança o single “Uma Chance”, com aceitação em Portugal, Cabo Verde e não só, que conta com mais de 18 milhões de visualizações no Youtube.

Djodje conta atualmente com mais de 50 Milhões de visualizações no Youtube em todos os seus vídeos e mais de 200.000 seguidores nas redes sociais nomeadamente o facebook, instagram e o snapchat.

Em 2017 a musica “Lá ki nos ê bom” venceu o prémio música popular do ano na edição sete dos Cabo Verde Music Awards, realizada no mês de Maio na cidade da Praia. Djodje, o autor, também recebeu as estatuetas de “melhor em palco” e de “melhor intérprete masculino”.

ALBOROSIE

Alborosie é italiano, nasceu na Sicília. É multi-instrumentista, toca guitarra, baixo, bateria e piano. Começou sua carreira musical na Itália, antes da ir para a Jamaica, la ele era conhecido principalmente pela música produzida pelos Reggae National Tickets, grupo de reggae de qual Alborosie (que antes era conhecido como Stena) era líder.

Terminado a experiência com o grupo do R.N.Ts., ele decide fazer uma viagem à descoberta das raízes do reggae e da cultura rastafari. Lá ele é bem aceito no círculo musical da Kingston e adquire um grande sucesso, não só na Jamaica, como no resto do mundo com alguns singles como Kingston Town e acima de tudo Herbalist.

Seu primeiro álbum solo é o “Soul Pirate” em 2008.Além disso ele participou de muitas colaborações, como produtor para artistas do calibre de 50 Cent e Shakira.