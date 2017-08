Governo apresenta soluçao para TACV

10/08/2017 17:36 - Modificado em 10/08/2017 17:36

O Icelandair Group é o melhor parceiro para dotar a TACV de uma gestão de excelência e concretizar o hub aéreo e comercial em Cabo Verde – Ulisses Correia e Silva

O Governo de Cabo Verde formaliza o contrato de gestão com a Lofteidir Icelandair da Icelandair Group, para dotar a TACV de uma gestão de excelência e concretizar o hub aéreo e comercial em Cabo Verde. O primeiro Ministro, Ulisses Correia e Silva, tendo em vista a crise na TACV diz que está a transformar um problema em oportunidade.

“Se não houvesse esse otimismo, teríamos enveredado por outros caminhos que não satisfazem a ambição do país e os interesses dos cabo-verdianos. Empurrões não faltaram neste sentido. Mas, mantivemos sempre firmes e com a convicção de que estávamos a falar não apenas de uma companhia aérea e sim de parte substancial da economia cabo-verdiana”, como reitera.

E ainda acrescenta que esse acordo faz parte de uma estratégia para uma nova era de desenvolvem-no do sector dos transportes aéreos. Onde está vincado ao sector do truísmo, e livre circulação de pessoas. “Não se trata de uma inciativa isolado para colocar o país mais perto da Europa. (..) Vem somar a ideia de que temos em cabo Verde uma extensão do território europeu, com livre circulação de turistas. Traz negócio e traz clientes e um potencial de desenvolvimento e com confiança que estamos a construir um futuro diferente”, como perspectiva Correia e Silva.

E com esta perspectiva o governo acredita que foi a melhor solução, que ultrapassa os modelos de gestão e governação do sector, com o intuito de dotar a TACV de um hub aéreo, com a Icelander como parceira. E o primeiro-ministro demostra confiança no parceiro, com uma perspectiva de abertura e de criação de mais valor econômico e sustentabilidade com a criação de amis mercado, o que possa trazer mais competências de gestão e de competividade a TACV.

O parceiro do governo demostra confiança e na solução que o governo tem proposto a sociedade. “Novo capitulo nova viagem para revitalizar a companhia com uma nova forma e gestão e sucesso no plano de negócio. Temos casos de sucesso com a mesma estratégia”.