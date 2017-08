Coreia do Norte está a examinar “cuidadosamente” plano para atacar território norte-americano

10/08/2017 02:12 - Modificado em 10/08/2017 02:12

A Coreia do Norte garantiu esta terça-feira estar a “examinar cuidadosamente” um plano para atacar o território norte-americano de Guam com mísseis. A informação surge algumas horas depois de Donald Trump ter ameaçado a Coreia do Norte com “fogo e fúria como o mundo nunca viu”.

Um porta-voz do Exército Popular Norte-coreano, citado pela agência oficial do regime, disse que o objectivo é atingir Guam com mísseis e que o ataque pode acontecer a qualquer momento, logo que seja tomada a decisão pelo líder, Kim Jong-un.

Num outro comunicado, o Exército Norte-coreano disse ainda que lançaria um ataque contra os Estados Unidos, de forma preventiva, se Washington mostrar sinais de provocação. Sinais já revelados por Donald Trump esta terça-feira. O Presidente dos Estados Unidos prometeu lançar uma guerra, caso o regime norte-coreano continue a ameaçar um conflito nuclear.

Fonte: Sic Notícias