Contra tudo e contra todos FCF marca primeira mão das meias-finais entre Ultramarina e Mindelense para o próximo sábado

10/08/2017 02:05 - Modificado em 10/08/2017 02:05

O Presidente da FCF Victor Osório já tinha afirmado anteriormente que os jogos da meia-final entre o FC Ultramarina e o Mindelense seriam repetidos. Ora, esta quarta-feira, chegou a confirmação da data do jogo da primeira mão em São Nicolau para sábado 13.

A repetição dos dois jogos das meias-finais foi o único meio encontrado pela FCF para pôr fim a este imbróglio que já se vem arrastando há algum tempo, mas espera-se agora a posição oficial dos dois clubes envolvidos nesta decisão. O Mindelense já manifestou anteriormente, na voz do seu Presidente, que só aceita jogar a final, inclusive os jogadores do clube já foram dispensados dos trabalhos da equipa e, com pouco tempo para poder preparar este jogo, dificilmente o clube vai aceitar uma vez mais esta decisão da FCF.

Por sua vez, a equipa de São Nicolau também na voz do seu Presidente Simoni, manifestou que a sua equipa só aceitará disputar o jogo da primeira mão em São Nicolau no estádio Orlando Rodrigues, alegando que já disputou o jogo da segunda mão onde venceu em São Vicente no Adérito Sena o Mindelense por 0-2. Na altura, a FCF confirmou que o jogo não foi homologado e, por isso, não entrava nas contas do apuramento. Como a equipa da Ilha de Chiquinho já não treina há muito tempo, é mais um problema que poderá travar a realização deste jogo.

Com tudo isto e com a FCF a marcar a sua posição, espera-se a decisão oficial dos clubes que certamente, mais uma vez, irão discordar com a FCF e não entrarão em campo para disputarem uma eliminatória que deveria ter sido concluída há, precisamente um mês atrás.