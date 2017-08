Nove das onze associações regionais convocam Assembleia-Geral para destituir Victor Osório e CIA ª

10/08/2017 02:02 - Modificado em 10/08/2017 02:02

No passado dia 04 deste mês, os presidentes das Associações Regionais de Futebol, juntaram-se para debater o momento conturbado que atravessa o futebol nacional e pediram com a máxima urgência, a realização de uma Assembleia-Geral Extraordinária, tendo nove das doze associações assinado a carta endereçada à FCF.

Das doze associações regionais, somente Santo Antão Norte e Brava ainda não assinaram o documento endereçado ao Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da FCF, José António Semedo, que agora tem em mãos a programação do encontro com as associações regionais do país para debater assuntos tratados no encontro do passado dia 04.

Como seria de esperar, um dos pontos fortes desta solicitação e que certamente estará na agenda das associações para este encontro, será a destituição da direcção da FCF, devido ao impasse que se vem arrastando há algum tempo no apuramento do segundo finalista do Campeonato Nacional e, posteriormente, será criada uma Comissão de Gestão que assumirá os destinos da FCF até à conclusão do mandato.

A Assembleia-Geral Ordinária da FCF ainda não aconteceu este ano. Prevista anteriormente para Fevereiro, não chegou a realizar-se e, por isso, as contas de 2016 ainda não foram aprovadas. Neste momento, a FCF está num mar de problemas que não tem conseguido resolver com muito sucesso.