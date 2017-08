Estrelas na lua cheia da Baía : ANSELMO RALPH

10/08/2017 01:54 - Modificado em 10/08/2017 01:54

Anselmo Ralph, nome artístico de Anselmo Cordeiro da Mata, nasceu em 1981 em Luanda, Angola, onde fez os estudos primários. Depois, imigrou para Nova Iorque para terminar os estudos onde se graduou em contabilidade na Faculdade da Comunidade de Manhattan do Borough em Nova Iorque.

Com quatro álbuns editados, Anselmo Ralph foi nomeado para os “MTV Europe Music Awards 2006”, na categoria de “Melhor Artista Africano”.

Nos anos 90, Anselmo viveu alguns anos em Madrid (Espanha) e foi onde descobriu a sua paixão pela música e se transformou num grande admirador de Juan Luís Guerra. Isto causou-lhe um grande impacte e foi uma grande influência no seu futuro como músico.

Após pertencer a uma banda Latino Rock’n’Roll em Nova Iorque, Anselmo começou a fazer os seus projectos a solo e, em Janeiro de 2006, lançou o seu primeiro álbum intitulado “Histórias de Amor”, produzido pela produtora Bom Som, propriedade do próprio artista e do seu agente, Camilo Travassos. O disco é dominado pelo género de música R&B que teve um grande sucesso. Prova do grande sucesso do álbum é que duas semanas após a sua saída no mercado angolano e internacional, deu-se o primeiro show realizado e produzido pela Bom Som na Ilha de Luanda no Miami Beach que registou local cheio, com mais de 6 mil pessoas.

Ainda em 2006 foi nomeado pela cadeia televisiva da África do Sul, ‘Channel O’, como melhor cantor de R&B e também foi nomeado na categoria de Melhor Artista Africano para a gala de consagração do MTV Europe Music Awards 2006, em Novembro, em Copenhaga, Dinamarca.

Dado o grande sucesso do primeiro álbum, a produtora Bom Som, lançou o segundo álbum intitulado “As Últimas Histórias de Amor”, no dia 14 de Fevereiro de 2007 e, num mês, o CD já era outro grande sucesso nacional e internacional. Na sequência do primeiro álbum, recebeu com o segundo trabalho discográfico o prémio de melhor voz masculina e o prémio do Top Rádio Luanda, como o músico mais votado em 2007. Ficou caracterizado pelo seu romantismo e tem abrilhantado o mundo inteiro com o seu estilo musical.

Em 2008, assina um contrato com a editora de Angola LS Produções, fechando um contrato de 3 álbuns. Foi o ano em que o artista fez mais shows em Angola e fora, em países como Portugal, Holanda, Inglaterra, Moçambique, África do Sul, São Tomé e Príncipe, Brasil e Namíbia.

Depois de conseguir conquistar o mundo com as suas “Histórias de Amor”, no dia 14 de Fevereiro de 2009, lança o seu trabalho discográfico intitulado “O Cupido”, que atingiu o recorde de vendas num dia (das 8h00 às 17h00), com 22.600 cópias vendidas, onde lançou num álbum Duplo CD e DVD, 30.000 cópias e, em menos de um mês, já não havia cópias para se vender. Foram reeditadas mais 10.000 cópias, totalizando 40.000 cópias. 4 meses foram o suficiente para não haver mais cópias.

Em 2010 começa a trabalhar no seu quarto álbum intitulado “A Dor Do Cupido”. Em 2011 Lançou o maxi-single do álbum com 5 faixas e um DVD com 4 videoclipes. Lançou no mesmo dia o perfume “O Cupido”. As vendas foram um sucesso.

Com o maxi-single “A dor do cupido” e o tema “Não me toca”, em sete meses a obra teve um registo de mais de dois milhões de visualizações no Youtube.

“A dor do cupido” é actualmente o disco de um artista angolano e vendido em Angola com vendas superiores a 90 mil cópias. Com esta marca, o artista Anselmo Ralph recebeu o quádruplo disco de platina.

Durante 4 intensos dias e noites, o artista Anselmo Ralph participou nas festividades do Carnaval de Salvador da Bahia, Brasil. Como resultado desta participação, o artista conheceu e cantou com o cantor baiano revelação 2012, Magary Lord, desfilou no seu trio e, igualmente, cantou com o bloco Araketu. A convite da cantora Cláudia Leite, festeja também o Carnaval no seu camarote, culminando esta associação num belo dueto com a cantora. Por último, mas não menos importante, conheceu e tomou contacto com a cultura sempre pacífica, mas carnavalesca, dos filhos de Gandhi.