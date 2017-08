Olavo Correia refuta críticas do PAICV

9/08/2017 17:09 - Modificado em 9/08/2017 17:09

Olavo Correia respondeu as criticas da líder o PAICV sobre o Cancelamento do concurso internacional para a subconcessão dos principais portos de Cabo Verde. Em resposta a RCV, Ministro Olavo Correia adianta que se está a gerir “bem e de forma transparente”.

“Foi cancelado de forma transparente para encontrarmos um novo parceiro. Estamos fazendo tudo segundo as regras, e em diálogo permanente com os concorrentes”. E para Olavo Correia as palavas da posição são no sentido de criar ruido. E o trabalho do governo tem sido no sentido de evitar estes ruídos “que esteja a contaminar de forma negativa o processo de desenvolvimento de Cabo Verde”.

Para suster a posição do governo menciona os dados de desemprego e o foco do governo em criar mais postos de trabalho com a intenção de gerar riqueza. “Somos um governo transparente e a proposta não ia ao encontro daquilo que é abordagem do governo. Cancelamos o concurso, mas vamos reabrir o processo. Queremos ter portos bem geridos.”

Isto depois de elogiar a empresa que tinha apresentado uma proposta técnica e financeira, o Grupo Bolloré.