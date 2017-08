Augusto Neves garante que aposta no workshop do “carnaval de verão” foi uma mais-valia para o carnaval de São Vicente

9/08/2017 10:00 - Modificado em 9/08/2017 10:00

Centenas de pessoas dos cinco grupos abrilhantaram a noite desta terça-feira, com a edição quatro do carnaval de verão, uma aposta da autarquia para a dinamização da economia, apostando na valorização cultural d carnaval fora de época.

“O objectivo da vinda da comitiva brasileira de profissionais do Rio De Janeiro, teve como objectivo reforçar o Carnaval do Mindelo e transformá-lo num grande factor turístico para poder melhorar a nossa economia e resolver o grande problema que temos aqui, do desemprego, da pobreza”, assegurou Augusto Neves no final do desfile.

Este considera ainda que esta foi uma experiência “bonita” que vai elevar mais o nível dos grupos com um desfile mais brilhante, criativo e mais organizado, capaz de transformar o certame de Verão numa “marca da ilha” capaz de trazer mais turistas e mais desenvolvimento, reforça Neves.

“O povo respondeu de forma entusiástica. Isto é são Vicente, a nossa grande cidade do Mindelo capital da cultura. Assistimos a um grande carnaval de verão com os nossos irmãos brasileiros. Acredito que o povo merece isto e muito mais”, sintetiza.