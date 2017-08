Carnaval de verão 2017, a fazer subir a temperatura mindelense

9/08/2017 09:53 - Modificado em 9/08/2017 09:56

Esta terça-feira, a temperatura subiu em Mindelo, nas principais artérias da cidade com mais uma edição do carnaval de verão, este ano, com a introdução de novos aspectos, adquiridos durante a semana de 02 a 07 de Agosto, com a comitiva brasileira de profissionais da área.

Durante uma hora, uma meta estabelecida pelos grupos e que foi cumprida, centenas de foliões desfilaram pelo “sambódromo” mindelense, apresentando o enredo, os trajes, as coreografias, parte do brilho do desfile oficial de Fevereiro.

O desfile nocturno voltou a levar ao centro da cidade milhares de pessoas para verem e apreciarem, principalmente os que não estiveram presentes no desfile oficial. Cruzeiros do Norte, Monte Sossego, Flores do Mindelo, Vindos do Oriente, e Samba Tropical juntaram-se para um desfile fora de época, arrastando uma multidão de pessoas para as artérias da cidade.

A expectativa esteve em alta e correspondeu as expectativas da população que avaliou de forma positiva mais uma edição do evento cultural, principalmente os que assistiram pela primeira vez ao desfile de verão, onde os grupos desfilaram cada um com cerca de 200 elementos, e quatro pequenos carros alegóricos, incluindo o carro alegórico vencedor do carnaval 2017, a “pesca da baleia” de Monte Sossego.

Num desfile que terminou por volta das 22:30, na Praça Dom Luís mostrou que a pontualidade é algo que pode ser praticado. Conforme realçam os presidentes dos grupos, apanhar esta experiencia e adaptar nos desfiles oficiais, cumprir o regulamento, e cada grupo cumprir o tempo estabelecido, ou seja uma meta a ser cumprida a partir do próximo ano, um exercício prático, afirma os representantes dos grupos Vindos do Oriente e Monte Sossego.

Todos os representantes dos grupos, garantem estar satisfeitos com o resultado final de um intercâmbio inédito, cujo resultado do Workhop “carnaval de Verão”, foi apresentado com sucesso esta terça feira e para o ano, os resultados, como a organização de alas, uma das maiores dificuldades dos grupos, que agora têm a noção de como fazer isso.

Dudu Nobre, acredita que o objectivo foi alcançado, tendo até superado as suas expectativas. “ Foi muito melhor do que imaginamos, a recepção do público foi muito fantástico, estou feliz de coração aberto mostrar novas experiencia, e emocionado com o que vi, e também levamos daqui muitas experienciais” afirma o sambista, que vai participar ainda no festival da Baia das Gatas, este fim-de-semana. Este acredita que o carnaval 2017 vai sofrer uma mudança positiva.

A comandar a bateria, o mestre “Casagrande”, da Unidos da Tijuca, diz que saiu daqui com o sentimento de dever cumprido e avalia a batucada do Mindelo, com nota “extra positiva”, pelo desempenho e trabalho apresentado, não só no desfile mas durante todo o workshop. “ Esta vinda a Cabo Verde proporcionou-nos algo maravilhoso esta semana. A conviver com estas pessoas que nos receberam de forma fantástica e a trabalhar com a batucada de São Vicente, encontrei uma segunda família do samba, os “ritmistas” de São Vicente e saio daqui com certeza do dever cumprido e coração partido por ter que ir embora, mas quem sabe no próximo anos, estarei de volta”.

No final do desfile, a praça Dom Luís, durante 15 minutos, os grupos fizeram a sua apresentação da musica oficial do carnaval, excepto o Flores do Mindelo, que por motivos de