MpD defende o Governo nas privatizações

9/08/2017 02:24 - Modificado em 9/08/2017 02:24

Miguel Monteiro, do MpD, abordou o tema sobre o qual o Governo tem sido criticado: as privatizações anunciadas pelo Governo. A questão foi criticada tanto pela UCID como pelo PAICV. Numa resposta directa ao PAICV, Monteiro diz que os problemas ideológicos do PAICV são conhecidos embora não os assumam.

“É caricato que queiram cadernos vincados publicitados com a lista das empresas a privatizar. As privatizações são feitas com base na lei e nas exigências impostas pela lei. É isto o que está a acontecer com a TACV e com todas as privatizações previstas”.

As críticas da oposição têm-se focado na falta de informação sobre os processos que o Governo vai anunciando, como a privatização da TACV, entre outros. Monteiro tenta acalmar as águas afirmando que vão ser trazidos para debate mais dados sobre os processos.