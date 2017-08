Lito : Victor Osório quer arranjar uma desculpa para sacudir toda a porcaria que andou a fazer nestes dois anos”

O treinador do Sporting da Praia recorreu à página do Facebook para manifestar a sua indignação perante este imbróglio que roda à volta do Campeonato Nacional e não se poupou nas palavras dirigidas ao Presidente da FCF, apelidando de palhaçada e de vergonha o que Victor Osório está a fazer aos amantes do futebol e ao povo cabo-verdiano, encerrando assim, a época desportiva da equipa.

Lito Aguiar foi peremptório nas palavras e disse que já lá vai quase cerca de um mês e meio e a FCF não consegue tomar uma decisão sobre os erros que a mesma cometeu. “Todos os três clubes que participam nesta competição foram profissionais. O único amador disto tudo é o Presidente da Federação. O que este Presidente quer é que o Sporting diga que já não quer jogar a final, para ele, Victor Osório, ter as 3 equipas a desistirem do campeonato e poder dizer que arranjou uma solução, mas os clubes abandonaram a competição, por isso, vai ser obrigado a dar a competição por encerrada e, assim, arranja uma boa desculpa para sacudir toda a porcaria que andou a fazer nestes dois anos de mandato e, sinceramente, espero que sejam os últimos porque de amadores estamos fartos”, lê-se na publicação do treinador do Sporting da Praia.

A vida de Victor Osório à frente da FCF está cada vez mais difícil, perante tudo o que se tem passado à volta deste Nacional, com jogadores, dirigentes e adeptos de muitos clubes a pedirem a sua demissão. Após o Sporting, na voz do seu capitão Tigana, manifestar no Facebook a sua posição em relação à demissão de Victor Osório agora, foi a vez do treinador dos Leões da capital manifestar o seu desagrado sobre o dirigente máximo da FCF.