Santo Antão: Governo investe 23 mil contos na Barragem do Canto de Cagarra

9/08/2017 02:08 - Modificado em 9/08/2017 02:08

O Governo anunciou que durante este ano vai investir 23 mil contos na instalação de sistemas de rega à volta da barragem de Canto de Cagarra, Santo Antão.

Esta medida do Governo surge para ajudar os agricultores a tirarem um melhor rendimento da água acumulada para irrigação. Devido à falta de energia eléctrica, de bombas e de sistemas de rega, os agricultores de Garça ainda não tiveram nenhum aproveitamento desta infra-estrutura que custou cerca de 575 mil contos aos cofres do Estado. Mas tal aproveitamento será possível ainda este ano, porque o Governo vai criar as condições necessárias para que os agricultores possam tirar maior proveito da água armazenada.

Em 2016 as cheias destruíram a parte da adução e a rampa, pelo que o Governo vai repor estas estruturas e inserir também os sistemas de rega e instalar a energia eléctrica na barragem. Uma das preocupações no seio dos agricultores prende-se com o assoreamento e a infiltração na barragem, o que pode colocar em risco o seu futuro.

Com vista nisso, o Ministério da Agricultura e Ambiente prevê nas intervenções necessárias para impedir os problemas de assoreamento e de infiltração cerca de 450 mil contos. Com uma extensão de 84 mil metros quadrados, a barragem do Canto de Cagarra suporta um volume de 418 mil metros cúbicos de água.