Mercedes-Benz: carros autônomos tem que começar como táxis

8/08/2017 13:27 - Modificado em 8/08/2017 13:27

A Mercedes-Benz acredita que, quando os carros autônomos começarem a chegar definitivamente ao mercado, eles deverão vir na forma de táxis. A opinião veio através de Ola Kaellenius, diretor da área de pesquisas da Daimler e de desenvolvimento de carros da Mercedes, que acredita que o alto custo dos veículos autônomos no curto prazo vai fazer com que sua disponibilização no mercado demore.

“O número de sensores que você tem que colocar em um carro, o poder de computação e coisas do tipo adicionam dezenas de milhares de dólares no momento em que você o coloca em produção”, explicou Kaellenius. “Onde você tem um exemplo de negócios para algo assim? Você tem isso em um cenário de táxis-robôs, no qual você pega uma cidade ou parte dela e diz ‘OK, vou colocar 100, 200, 300, mil nessa região”.