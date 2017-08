Arranca na Ribeira Grande a maior competição de Futsal de Santo Antão

8/08/2017 01:39 - Modificado em 8/08/2017 01:39

Com o lema ‘Desporto, Entretenimento e Vida Saudável’ a IVª edição da Copa de Futsal da Ribeira Grande, Santo Antão, arrancou esta segunda-feira no Polivalente David Fortes, com a participação de 32 equipas de diferentes localidades do Concelho da RG e do Paul.

A maior competição de futebol de salão já vai na sua quarta edição, onde 32 equipas disputam entre si o título de campeão da prova ao fim de um mês de competição. Com início esta segunda-feira com a apresentação oficial das 32 equipas, a prova tem final agendada para o dia 07 de Setembro, quinta-feira.

Desde o arranque da prova em 2014, o torneio ganhou uma projecção única na Ilha e já é visto por muitos como sendo uma tradição de Verão no polivalente David Fortes, onde desfilam os melhores jogadores de futsal da Ilha das Montanhas. Por isso, centenas de fãs e curiosos, de segunda a sexta-feira, vão ter o polivalente David Fortes como ponto de visita habitual.

A comunidade de Sinagoga detentora de dois títulos procura este ano a revalidação do mesmo, enquanto que outras grandes equipas procuram destronar esta fabulosa equipa da zona piscatória.