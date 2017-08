Atletismo: Jordin Andrade fica na primeira ronda do Campeonato do Mundo

Jordin Andrade venceu recentemente a sua primeira medalha de ouro nos jogos da Francofonia mas, desta feita, no Mundial de Londres, o atleta olímpico cabo-verdiano não conseguiu superar a concorrência e acabou por falhar o acesso à final dos 400 metros barreiras, ficando logo na primeira fase, no sexto lugar.

Com 49,52 segundos nos jogos da Francofonia em Abidjan, o atleta do Sporting Clube de Portugal fez o seu melhor tempo do ano e teve direito ao ouro; em Londres, o atleta cabo-verdiano ficou pelo 50,32, por isso, não teve hipóteses de continuar em prova.

Com a motivação em alta após o ouro, Jordin afirmou a este Online que se preparou bem e que fez tudo bem, isto apesar da forte chuva e vento que se fez sentir na capital londrina nos últimos dias. “Estava muito motivado para correr. Eu queria fazer bem e correr melhor como a minha raça, mas não consegui o tempo que queria”, sublinha.

O atleta olímpico cabo-verdiano foi o único do país a marcar presença nesta prova de Londres, competição que foi caracterizada pelo adeus ao mítico velocista Jamaicano Usain Bolt das pistas.