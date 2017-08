PAICV mais uma vez contras as privatizações teme venda de empresas ao desbarato

Na sequência da publicação de uma lista no Boletim Oficial de 23 empresas a serem privatizadas privatizadas ou concessionadas até 2021, o PAICV diz temer o regresso do país aos anos 1990, com a venda de empresas públicas “ao desbarato”, apelando ao Governo para o “cumprimento escrupuloso” das leis em matéria de privatizações.

Este receio foi manifestado pelo secretário-geral do PAICV, Julião Varela, em conferência de imprensa para fazer o balanço do ano político do partido.

“O receio que temos é regressar àquilo que aconteceu na década de 1990, em que todas as empresas que tinham sido criadas anteriormente foram vendidas ao desbarato, inclusivamente o país perdeu recursos importante e tememos que processo semelhante se venha a repetir”

Na década de 1990 também era o MpD que estava no poder no Cabo Verde, tendo privatizado várias empresas públicas, que até hoje merecem críticas por parte do PAICV.