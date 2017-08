Criação da Liga dos Grupos de Carnaval para profissionalizar e melhorar a festa do “Rei Momo” em São Vicente

8/08/2017 01:29 - Modificado em 8/08/2017 01:29

Os Grupos Oficias do Carnaval de São Vicente já têm a sua própria Liga que se chamará ALIGOC, cujo Estatuto irá espelhar-se no Estatuto da Liga dos Grupos do Rio de Janeiro, afirma a Presidente do Grupo Cruzeiros do Norte.

A nossa fonte garante que a rivalidade estará presente apenas na avenida, no dia do Carnaval mas, dentro da Liga, a palavra de ordem será união, uma vez que a criação desta Liga tem como propósito trabalhar para o desenvolvimento do Carnaval Mindelense e, consequentemente, dos grupos locais.

“Esta semana é definida numa só palavra: união. Todos juntos a trabalhar pelo nosso futuro. A rivalidade fica na Rua de Lisboa”, afirma a Presidente do Cruzeiros do Norte que avança ainda que começarão a trabalhar depois dos desfiles de Carnaval, em Fevereiro, com reuniões com os representantes de cada grupo.

Os promotores desta iniciativa estão a trabalhar na concepção do Estatuto e do Regulamento da organização. “Começámos a trabalhar o Estatuto, que se espelha no estatuto da Liga do Rio de Janeiro, mas que será adaptado à nossa realidade, com base nas nossas leis, necessidades e na nossa própria cultura e, dentro de alguns meses, estará pronto”.

Em relação ao Regulamento, a organização afirma que está a ser exigente e a trabalhar no sentido de melhorar o Carnaval e procurar o que é melhor para a ilha de São Vicente

O enceramento dos Workshop do Carnaval de Verão que acontece desde o dia 02 de Agosto terminou com aulas teóricas em todas as categorias para jurados.